إحالة 4 متهمين بقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين بالقليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين، خلال تصدي المجني عليه لهم في عملية سرقة بالإكراه، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 22 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، ومحمود منيب.

توجية تهمة القتل للمتهمين

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 459 لسنة 2013 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 85 لسنة 2013 كلي شمال بنها، أن المتهمين «شريف ص. ح.»، 33 سنة، مقيم بشبين القناطر، و«طه أ. م.»، 45 سنة، مقيم بشبين القناطر، و«أشرف ص. ع.»، 44 سنة، جزار، مقيم بمركز قليوب، و«عزت خ. ع.»، 33 سنة، تاجر سيارات، مقيم بشبين القناطر، قتلوا المجني عليه «طارق ف. ع.»، أمين شرطة، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال سيرهم بمركبة مبلغ بسرقتها قيادة الأول، وحال توجه المجني عليه بالارتكاز الأمني لمباشرة مهام عمله، فاتحدت إرادتهم على إزهاق روحه وكل من يتصادف وجوده من رجال الأمن، فأشهر المتهمان الثالث والرابع أسلحة نارية، عبارة عن بنادق آلية صوبه، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة.

المتهمون هاجموا ارتكازاً أمنياً

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليهم «محمد س. م.»، و«أحمد ع. أ.»، و«عبد المنعم أ. أ.»، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المجني عليهم بمتابعة مهام عملهم بالارتكاز الأمني، فأشهروا أسلحتهم النارية صوب المجني عليهم وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحزوا سلاحين ناريين «بنادق آلية»، مما لا يجوز الترخيص بها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر نارية تستخدم على نفس السلاحين الناريين، وخربوا عمداً سيارة شرطة، بعد أن أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوبها.