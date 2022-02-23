محافظ المنيا يوجه بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن التعدي على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، وذلك تنفيذاً لتوصيات اجتماع مجلس المحافظين الأخير، والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عماد نواوه ممثلًا لمديرية الأمن، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

المنيا في المركز الأول في الرد على منظومة المتغيرات

أشاد المحافظ، بالجهد المبذول لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول في الرد على المنظومة بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، وهو أمر يدعو للفخر.

ضم مركزي سمالوط وبني مزار لمبادرة حياة كريمة

كما وجَّه المحافظ، الشكر للقيادة السياسية للموافقة على انضمام مركزي سمالوط وبني مزار، بالمرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مهنئاً أهالي المركزين، ليصبح إجمالي المراكز المستهدفة 7 مراكز، وذلك بدعم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لتشهد جميع قرى مراكز المحافظة السبعة مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أن كل أعمال المبادرة بالـ 5 مراكز الأولى، تسير على قدم وساق وفقاً للجدول الزمني المخصص لها وبالمتابعة الميدانية والرصد لكل المعوقات وحلها بشكل فوري، حتى ينعم أهالينا بحياة كريمة، في كل مناحي الحياة.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الشكر لمديرية الري بالمحافظة، ومجلس مدينتي مطاي ومغاغة، لحسن الإدارة والتعامل مع السيول خلال الفترة السابقة، موجهاً بالتنسيق بين مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة ومخرات السيول واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، والعمل على سحب تجمعات الأمطار أولا بأول والتواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية.

كما وجَّه المحافظ، مديرية التربية والتعليم، بالتأكيد على مديري المدارس بتيسير تلقي الطلاب للقاح كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، بضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكل قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، مؤكداً على توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقي اللقاح بكل مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة، مناشداً المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم، كما شدد المحافظ على منع دخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من تلقيهم اللقاح من خلال الشهادة المعتمدة لتلقي اللقاح.

من جانبه قدم الدكتور أسامة الجمل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، تقريراً تناول فيه جهود مديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين.

كما استعرض المجلس، جهود مديرية التموين بالمحافظة، حيث وجه المحافظ، بتكثيف جهود المديرية، استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.