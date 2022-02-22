ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف الجهة المسؤولة عن التحصيل

يلتبس الأمر عند الممولين أو المواطنين حول ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية، ففي الوقت الذي تعتبر الأولى في نطاق عمل مصلحة الضرائب المصرية تأتي الثانية في نطاق عمل مصلحة الضرائب العقارية.

وتستعد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة تقرير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، والتي تهدف إلى التفرقة بين التصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013 بشكل استثنائي، وفقا للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات.

مصلحة الضرائب العامة هي المسؤولة عن التنفيذ والتحصيل

ضريبة التصرفات العقارية تفرض على أي تصرف ينشأ من خلالها عملية نقل لملكية عقار أو وحدة أو منشأة بنحو 2.5 % من قيمة هذا التصرف، وفقا لقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل، وتكون مصلحة الضرائب العامة هي المسؤولة عن التنفيذ والتحصيل هي مصلحة الضرائب العامة، وفقا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«الضرائب» أوضحت المصلحة أنه في حال التصرف في العقار أو الوحدة بعد مايو 2013، تصل قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلى نحو 2.5% دون حد أقصى من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت، أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو حتى وحدة سكنية أو غير ذلك.

وإلى جانب ضريبة التصرفات العقارية، يوجد الضريبة العقارية السنوية التي تفرض على الممولين أو المواطنين كضريبة على العقارات المبنية، والأراضي المشغولة وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بالإضافة إلى تعديلات القانون.

الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية

وفي هذا الصدد، قال ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية سواء كان هذا العقار تام ومشغول أو تام وغير مشغول، أو مشغول دون إتمامه بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، وفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ضريبة التصرفات العقارية تختلف عن الضريبة العقارية تماما، إذ تحصل مصلحة الضرائب العقارية الضريبة العقارية بينما تحصل مصلحة الضرائب العامة ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية بمثابة يدفعها المواطنون مقابل امتلاك الوحدات العقارية التي تتخطى قيمتها السوقية حدود الـ2 مليون جنيه، على أن تدفع بشكل سنوي، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.