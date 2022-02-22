رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «إعصار 63»

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين «إعصار 63» والذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكل عناصر تشكيل المعركة.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة في أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيراً إلى أنَّ التدريب يُعد جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة في أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عددًا من قادة القوات المسلحة.