القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل في شمال سيناء

استمراراً لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء، افتتح اللواء أ ح خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أ ح محمد عبدالفضيل أبو شوشة محافظ شمال سيناء مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء.

وبدأت الفاعليات بمراسم الافتتاح للمسجد أعقبها تأدية الحضور والمدعوين لشعائر صلاة الجمعة، وعقب الصلاة التقى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بشيوخ وعواقل سيناء، وألقى كلمة أكّد خلالها أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لإحداث التنمية بسيناء، مشيراً إلى ما تمّ إنجازه من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء وذلك بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد محافظ شمال سيناء بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لأهالي سيناء، مؤكّداً أنَّ التعاون بين القوات المسلحة وجميع الجهات المعنية بالدولة قد ساهم في تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل ومستقبل مشرق.

ومن جهتهم، عبر شيوخ وعواقل سيناء على شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن والأمان بكل أنحاء مدن وقرى سيناء، وصولاً لإحداث التنمية الشاملة بها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي سيناء، وعرفاناً بما يقدموه من جهود وتضحيات لمساندة الدولة المصرية والقوات المسلحة للحفاظ على راية الوطن وصون أمنه واستقراره.

حضر مراسم الافتتاح، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة شمال سيناء ورئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وعدد من الشخصيات العامة.