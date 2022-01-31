القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريجي الجامعات الحكومية والخاصة «ذكور»، للعمل كضباط متخصصين في القوات المسلحة، والتي تشمل الدفعة (2) أطباء والدفعة (2) متخصصين مختلط الحاصلين على درجة «دبلومة الدراسات العليا، الماجستير، والدكتوراه» دفعة يناير 2022.

وقال مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، أثناء وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، إنّ التخصصات المطلوبة تشمل «الطب البشري» من الذكور الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية طب القوات المسلحة، شرط أن يكونوا من تخصصات الأقسام الأكاديمية «التشريح والأجنة، الأنسجة (هستولوجي)، وظائف الأعضاء (فسيولوجي)، الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية، الطفيليات الطبية، الكائنات الدقيقة والمناعة، علم الأمراض، الأدوية الطبية، الصحة العامة وطب المجتمع، والطب الشرعي».

وتابع، أنّ الأقسام الإكلينيكية تتضمن: «الباطنة العامة، الجراحة العامة، طب الأطفال، التوليد وأمراض النساء، السموم الإكلينيكية، التخدير وعلاج الألم، طب الرعاية المركزة، الأمراض الجلدية والتناسلية، الطب النفسي، طب وجراحة العين، الأنف والأذن والحنجرة، التصوير الإكلينيكي التشخيصي والتداخلي، الباثولوجيا الإكلينيكية، الأمراض الصدرية، الأمراض العصبية، الأمراض المعدية، أمراض القلب والأوعية الدموية، الطب الطبيعي والتأهيل، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أمراض الكلى، الأمراض الروماتيزمية، أمراض الغدد الصماء والسكر، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، طب الأورام، جراحة المسالك البولية والتناسلية، جراحة العظام، طب الطوارئ، أمراض الدم الإكلينيكي، جراحة القلب والصدر، جراحة الأطفال، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الجهاز الهضمي، طب وصحة المسنين، الوراثة الطبية، السمعيات، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التجميل والإصلاح والحروق، التخاطب، والطب المهني والبيئي».

ويشترط لدفعة الأطباء البشريين، أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له، شرط التقيّد بالسن، على ألا يزيد سن المتقدم في الأول من أبريل 2022 عن 34 عاما للحاصلين على درجة الماجستير، و38 عاما للحاصلين على درجة الدكتوراه، على أن تكون مدة الدراسة في الكلية عام دراسي واحد.

وبالنسبة للأطباء البيطريين، فتقبل الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له، شرط التقيّد بالسن، على ألا يزيد سن المتقدم في الأول من أبريل 2022 عن 30 عاما للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجيستير، و34 عاما للحاصلين على درجة الدكتوراه، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عام دراسي واحد.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الدفعة (2) متخصصين مختلط الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجيستير والدكتوراه في تخصصات العلوم «كيمياء خاصة، كيمياء مزدوجة، ميكروبيولوجي، بيولوجي، كيمياء حيوية، فيزياء، حواسب»، وتخصص حاسبات وتكنولوجيا المعلومات واقتصاد وعلوم سياسية، وسينما ومسرح «سينما، فنون مسرحية»، وفنون جميلة «نحت، رسم»، وتخصص تربية موسيقية وإعلام وصحافة.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له، شرط التقيد بالسن، على ألا يزيد سن المتقدم في الأول من أبريل 2022 عن 30 عاما للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجيستير، و34 عاما للحاصلين على درجة الدكتوراه، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عام دراسي واحد.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول، فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية من دولة أخرى، وألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وألا يكون أُعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وإرفاق بيان المعاملة التجنيدية، ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

ومن بين الشروط أيضا، ألا يقل الطول عن 170 سم، وأن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام، حال عدم لياقاته الطبية، وأن يجتاز بنجاح جميع اختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة الاختبار فى نفس الدفعة المتقدمة بنفس العام حال عدم اجتيازه الاختبار، كما يجب أن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7,5 متر، دون تردد وللمرة الاولى.

كما يجب أن يجتاز الاختبارات النفسية، والكشف الطبي، الذي يشمل «التحاليل التخصصية المتقدمة»، وأن يجتاز الاختبار الشخصي «كشف الهيئة»، وفقا لتقييم لجنة الاختبار وطبقا لأسبقية اختياره وكذا درجة التفوق، وأن يكون الطالب حاصلا على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط، وليس «المعاهد العليا أو الأكاديميات»، ويُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة حاليا، التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن يكون المؤهل «دبلومة الدراسات العليا، الماجستير، والدكتوراه» أكاديمي وفي نفس التخصص.

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية علما بأنّه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي في الكلية الحربية، اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 5 فبراير 2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 14 فبراير 2022.

ويتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول في الكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq.mod.gov.eg، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، ويتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد.