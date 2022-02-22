توقف عضلة القلب سبب وفاة الدكتور محمد ممدوح في منزله بالمنيا

توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ كان السبب المباشر في وفاة الدكتور محمد ممدوح المدرس المساعد بكلية الطب بجامعة المنيا والطبيب المقيم بمستشفى النساء والتوليد الجامعي.

مئات يشاركون في تشييع جنازة الدكتور محمد ممدوح

وشيع المئات من أهالي مدينة مطاي في شمال المنيا مساء أمس الإثنين جثمان الطبيب الراحل محمد ممدوح بعد وفاته داخل منزله، حيث كانت والدته توقظه من نومه واكتشفت أنه لا يتحرك ولا يرد عليها، فأجرت اتصالات هاتفية بعدد من زملائه الأطباء الذي وقعوا الكشف عليه وتبين وفاته بسبب توقف عضلة القلب.

وتركت وفاة الدكتور محمد ممدوح حالة من الحزن العميق بين أفراد عائلته خاصة الأم والأب وزملاءه بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، في ظل صغر عمره 28 عاما، وجاءت وفاته بشكل مفاجئ ودون إصابته بأي أمراض.

بيانات من جامعة المنيا ونقابة الأطباء تنعى الفقيد

وأصدرت نقابة الأطباء وجامعة المنيا وكلية الطب بيانات تنعى فيها وفاة الطبيب الشاب الدكتور محمد ممدوح، 28 عاما، الذي كان يقضي إجازته يومي البست والأحد الماضيين داخل منزله بشارع مجلس المدينة في مطاي، وباكر يوم الإثنين كان مقرر عودته إلى عمله بالكلية والمستشفي غير أنه فارق الحياة إثر إصابته بتوقف في عضلة القلب.

وأقامت أسرة الطبيب الراحل محمد ممدوح سرادق عزاء كبير أمام منزل العائلة حيث توافد المئات من أهالي مدينة مطاي وعشرات الأطباء من مختلف مراكز ومدن المحافظة ومستشفياتها الجامعية لتقديم العزاء للأسرة.

وكان الدكتور محمد ممدوح قد نشر تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل 3 أسابيع، يعبر فيها عن شكره العميق لوالدته التي تهتم به كثيرا وتطمئن عليه بين الحين والأخر، وكتب في التغريدة: «حقيقي مشفتش حد زي أمي في خوفها علي، فعلا محتاج حضنك».

وقال الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بالمنيا، إن الدكتور محمد ممدوح من أمهر الأطباء بمستشفى النساء والتوليد الجامعي، وكان دائما سباقا في التعامل مع حالات الطوارئ والجميع يشهد له بأخلاقه وتواضعه، والتزامه في العمل، لافتا إلى أنه وضع قبل أيام قائمة بالعمليات المقرر إجراؤها بالمستشفي وكان سيشارك مع الفريق الطبي لكنه رحل تاركا سيرة طيبة وعطرة في كل مكان.