«مدبولي»: التعامل بحسم مع المستثمرين الحاصلين على أراض ولم ينجزوا المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، وكذا موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة.

وحضر الاجتماع، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسراج سعد، مساعد وزير الإسكان، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

تطوير الطرق والمرافق

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض أعمال تطوير الطرق والمرافق، وتنسيق الموقع، التي تتم في مدينة شرم الشيخ، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون المدينة في أزهى صورة، بما يعكس ما يتم حاليا في مصر من نهضة في مختلف المجالات.

موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من مشروعاتهم السياحية وتشغيلها؛ بما يسهم في زيادة الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين الجادين، خاصة الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات، بينما يتم التعامل بحسم مع من حصلوا على الأراضي منذ سنوات عديدة، ولا توجد أي نسب إنجاز في مشروعاتهم.

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع عدد من المستثمرين السياحيين، الذين تخطت نسب إنجاز مشروعاتهم الـ 50%، طبقا للحصر الذي تم استعراضه خلال الاجتماع، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وتشغيلها.