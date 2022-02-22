فودة: مجلس الوزراء فوضني لحل مشاكل المستثمرين المتعثرين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الثلاثاء، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية في مصر بضرورة زيادة الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع السياحي، موضحا أن محافظة جنوب سيناء هي مدينة سياحية بالدرجة الأولى وتمام مدن سياحية عالمية مثل شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، رأس سدر.

أوضح المحافظ أن السياحة مرت بفترات صعبة في المحافظة بداية من عام 2000 حتى الآن وآخر الأزمات التي أثرت بالسلب على السياحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون، وقال إن هذه الأزمات أدت إلى تعثر عدد من المستثمرين، وتوقف بعض المشروعات.

تفويض رئيس الوزراء

قال محافظ جنوب سيناء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فوضه من أجل حل مشاكل المستثمرين المتعثرين الجادين في المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلي أنه عقد اجتماعا موسعا ليلة أمس مع مستثمرى مدينة شرم الشيخ وممثلى الفنادق، بمشاركة جهات عن طريق الفيديو كونفرانس هي وزارة السياحة، هيئة التنمية السياحية، البنك العقاري، هيئة الاستثمار، وزارة الاسكان.

أضاف أن أبرز الموضوعات التي جري مناقشتها اجراءات التمويل العقارى الجديدة ومنح القروض بفائدة ميسرة، توفير قروض لرفع كفاءة الغرف واستكمال منظومة المدينة الخضراء، إلي جانب مناقشة ارتفاع اسعار الغاز وخدمات الإنترنت، بالرغم من الأزمات التي تعرض لها المجال السياحي.

وجري مناقشة بعض المديونيات علي المستثمرين للمحافظة وتقرير عمل أنظمة للدفع تتناسب مع المستثمرين طبقا للقانون، وقال فودة أن الهدف من الاجتماع هو إزالة أي معوقات في السياحة ومساعدة المستثمرين في تخطي المشاكل.

وقال إن من أهداف اللقاء الوصول لأفضل وسيلة للتيسير على المستثمرين لرفع كفاءة الفنادق لتتواكب مع الاعمال الجارية لتطوير المدينة من خلال كافة تطوير كافة المرافق طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لـتجهيز المدينة لاستقبال العديد من الفعاليات العالمية وعلى رأسها مؤتمر التغيرات المناخية نوفمبر 2022.

قمة المناخ.

اكد اللواء خالد فودة أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستقبال قمة المناخ نوفمبر المقبل، وهناك خطوات من أجل أن تتحول مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء طبقا للمعايير العالمية، حيث طالب المستثمرين خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبة بشرم الشيخ بضرورة أن تقوم كل الفنادق بالوقوف بجوار الدولة في هذا المجال وان أنه إلي الفنادق إلي الطاقة النظيفة، وتحويل السيارات لتعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، حتي تظهر مدينة شرم الشيخ بأفضل صورة أمام الوفود المشاركة من 120 دولة.

حضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، اللواء احمد كمال مدير الرقابة الادارية، اللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، اللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة، المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة ورئيس جمعية المستثمرين وعدد من القيادات الامنية، والجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء.