رشا سامي العدل تكشف سبب إدارتها لعربة طعام في دهب: «بكسب لقمة حلال»

كشفت الفنانة رشا سامي العدل عن قيامها بإدارة مشروع عربية للطعام فى مدينة دهب بعيدا عن العمل الفني بسبب ابتعاد المخرجين والمنتجين عنها في الفترة الأخيرة.

رشا سامي العدل: مش بلوم أي حد على قلة عملي

قالت رشا فى فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك قالت فيه «الموضوع ده بفكر فيه من شوية وانا فى دهب، انا ممكن أساعد ازاي فى دهب، جيت دهب فى شهر 7 اللى فات وقررت أشتغل، والناس عارفة اني ممثلة، بس انا مش بشتغل كتير، انا نقابية ومش بحب ألقي اللوم على حد، لكن انا النقابة على عيني وعلى راسي، وكل ما اللى يطلع لي من النقابة هو الكارنيه وانا عندي تأمين صحي اقدر اروح لدكتور وآخد دواء بسعر مخفض، ولا ألقي اللوم على أصدقائي المخرجين والمنتجين ورحت طلبت شغل وهما متحركوش عشان كل واحد حر».

أضافت «كفاية آجي على نفسي عشان خاطر ولادي، انا تمردت على بيتي وعلى ماما وأولادي وانا اى حاجة مش مريحاني مش هقبلها، والقرار ده ريحني جدا، من شهر 7 اللى فات اصلح من نفسي، كلنا بناخد قرارات غلط».

تابعت «اخطأت كتير فى حياتي عشان اتجوزت مرتين غلط، مش هلومهم، واللى بعمله دلوقتي عشان اكسب لقمة حلال، وانا مش بركب التريند عشان انا كتبت عن المشروع ده من فترة طويلة».

رشا سامي العدل: غلطت مرتين فى حياتي بسبب الزواج

اختتمت حديثها «سهل جدا آخد فلوس من اهلي، ومحدش هيتأخر عليا، بس انا هعمل اللى ربنا يقدرني عليه، اذا كان فى دهب او القاهرة فى اى مكان فى الدنيا».