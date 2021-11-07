ابنة سامي العدل عن حالة والدتها الصحية: «مش طالبين غير الدعاء لها فقط»

ناشدت رشا، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، الجمهور، بالدعاء لوالدتها الفنانة نادية شكري، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة قبل أيام.

رشا سامي العدل: «مش طالبين غير الدعاء لها فقط لا غير»

ورفضت رشا سامي العدل، الإفصاح عن طبيعة الأزمة الصحية لوالدتها نادية شكري، قائلة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «ماما تعبانة ومش طالبين غير الدعاء لها فقط لا غير».

وكانت رشا سامي العدل، ناشدت أصدقاءها، بالدعاء لوالدتها نادية شكري قبل أيام، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتي مش بتحبني، ادعو لأمي، أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها علي خير».

محمود عامر يناشد الجمهور بالدعاء لـ نادية شكري

وكان الفنان محمود عامر، قد حرص على دعم الفنانة نادية شكري، في أزمتها الصحية الأخيرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أختى العزيزة المحترمة.. الفنانة الكبيرة القديرة نادية شكري.. ألف ألف مليون سلامة عليكي.. يارب يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف خير وصحة وسلامة يارب.. دعواتكم».

أعمال نادية شكري في السينما والمسرح والتليفزيون

يذكر أنّ الفنانة نادية شكري، شاركت في أعمالٍ فنية عدة، ومن أبرز أعمالها، مسلسل «شهيد اسمه موشيه»، و«أرض النفاق»، و«لحظة اختيار»، و«دوامة الحياة»، و«ساكن قصادى»، و«الوتد»، و«حضرة الضابط أخي»، ومن الأفلام «مدينة الصمت»، و«صاحب الجلالة الحب»، و«امرأة بلا قيد»، و«رحلة داخل امرأة»، و«أشياء ضد القانون» و«للحب قصة أخيرة»، ومن المسرحيات «يوم عاصف جدًا»، و«أزواج بلا ماضي»، و«العيال كبرت»، و«عفوًا يا هانم»، و«الرجل الذى فكر»، و«أنا كريستي»، وأخيرًا مسرحية «أنا الرئيس» مع سامح حسين وحنان مطاوع.