رشا سامي العدل تكشف تطورات حالة والدتها نادية شكري: خرجت من المستشفى

كشفت رشا سامي العدل تفاصيل تطورات حالة والدتها الفنانة نادية شكري الصحية، حيث خرجت والدتها من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل.

وكتبت رشا سامي العدل، عبر حسابها الشخص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد والشكر لله خروج أمي من المستشفي لاستكمال العلاج في المنزل بفضل دعوات الأهل والأصحاب، وبفضل الدكاترة المحترمين».

وأضافت: «واجب الشكر لنقيبنا الدكتور أشرف زكي والوكيل الأخ والصديق العزيز إيهاب فهمي والجميلة الخدومة نهال عنبر اللي كانوا متابعين معايا حالة ماما كل ساعة أو اتنين ولا أنسى أبدا وقفة أختي الحبيبة نشوى مصطفى وسؤال الغالية وفاء عامر وحبيبتي طنط راوية سعيد وأحمد صيام ورشا سامي ونسرينا وصبري عبدالمنعم ومحمود عامر ونص فنانين مصر اللي لم أذكر اسمهم سامحوني أنا ماكنتش مركزة بجد وروحي كانت ضايعة مني».

وقدمت «العدل» شكرا خاصا لأقاربها وأعمامها قائلة: «آجي بقى للأهل والأصدقاء أشكر عمامي فرد فرد لاهتمامهم ووقوفهم جنبي وعمتي روح قلبي اللي عمري ما لجأت لها وخذلتني وأخويا الجميل خالد وأصحابي الجدعان سواء من الوسط أو خارجه وأقاربنا وكل محبي أمي اللي دعواتهم غرقت صفحتي وجميع المواقع، وزي ما فاكرة الجدعان مش هانسى أبدا الأندال اللي ياما أنا شخصيا كنت جدعة معاهم ووقفت جنبهم واستكتروا حتى مكالمة.. فعلا الناس بتبان في المواقف الصعبة».

وكان آخر أعمال الفنانة نادية شكري مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل «حكايات بنات»، الذي عرض في سبتمبر 2020، كما أعادت تقديم شخصيتها الشهيرة «سحر» في مسرحية بعنوان «العيال رجعت» عام 2018.