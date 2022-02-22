باحث سياسي: مصر حريصة على أمن واستقرار الخليج

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إن حرص مصر على استقرار وأمن الكويت ودول الخليج الشقيقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، جزء من العقيدة الحاكمة لسياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر لعبت دورا كبيرا في تحرير الكويت

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن مصر تحرص على تحقيق الاستقرار الكويتي بطرق مختلفة؛ منها السياسي والأمني والاستثماري والثقافي، إذ أن علاقة الكويت بمصر تمثل إحدى العلاقات العربية المصرية النموذجية، مشيرًا إلى أنها شاركت مصر في حروب عدة منها الاستنزاف والسادس من أكتوبر 1973، كما أن مصر لعبت دورا كبيرا في تحرير الكويت من الغزو العراقي، بجانب أن هناك توافقا كبيرا مع مصر في سياق التسوية السلمية للصراعات المسلحة.

الكويت كان لها دور بارز في حل الأزمة القطرية

وأشاد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، بدور الكويت في تجاوز أزمة قطر، بجانب توافق الكويت مع مصر في مواجهة الإرهاب العابر للحدود، والأكثر أهمية من ذلك أن مصر والكويت لديهما تطورات فيما يتعلق بوقف التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية؛ فالدولتين لديهما تصور وخطاب مشترك فيما يتعلق بضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تتزامن مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهذا يؤكد أن هناك تخطيطا وترتيبا لهذه الزيارات.