السيسي يصل الكويت لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز التعاون

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث اتجه إليها صباح اليوم، في إطار خصوصية العلاقات بين مصر والكويت، وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

التعاون بين مصر والكويت

وأوضح السفير بسام راضي، أنّ الرئيس السيسي يبحث خلال زيارته إلى الكويت، مع شقيقه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية

ولفت إلى أنّ القمة المقرر عقدها بين مصر والكويت، تشهد التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.