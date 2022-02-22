مراسم استقبال الرئيس السيسي في الكويت «فيديو»

بثت قناة إكسترا نيوز مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى الكويت.

الرئيس السيسي اتجه إلى دولة الكويت صباح اليوم

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث اتجه إليها صباح اليوم، في إطار خصوصية العلاقات بين مصر والكويت، وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

الرئيس السيسي يبحث مع أمير الكويت محاور التعاون المشترك

وأوضح السفير بسام راضي، أنّ الرئيس السيسي يبحث خلال زيارته إلى الكويت، مع شقيقه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تشاور وتنسيق بشأن مختلف القضايا

ولفت إلى أنّ القمة المقرر عقدها بين مصر والكويت، تشهد التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.