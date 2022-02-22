مساعد وزير الخارجية الأسبق: الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت 15 مليار دولار

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الكويتية تتسم بالعمق الاستراتيجي والوعي بالمخاطر الإقليمية التي تهدد أمن الخليج، مؤكدا أن التحديات التي يواجهها الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر وفقا لما ذكره الرئيس السيسي، وأن العلاقات بين الأمير نواف الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت والرئيس السيسي تتميز بالأخوية والمحبة الصادقة.

مصر تدعم الكويت سياسيا وعسكريا وشعبيا

وأوضح «حجازي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تدعم الكويت سياسيا وعسكريا وشعبيا، وكذلك موقف الكويت مع مصر بعد ثورة 30 يوليو يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت 15 مليار دولار، والتبادل التجاري بينهما وصل إلى 5 مليارات دولار.

وأشار «حجازي» إلى أن هناك آلاف الطلاب الكويتين تخرجوا في الجامعات المصرية وأصبحوا من أكبر المسؤولين في مختلف المؤسسات، وأن مصر بها ما يقرب من 30 ألف طالب كويتي، مؤكدا أن الجالية المصرية في الكويت من الجاليات المشرفة في التعبير عن الوطن وتقديم الدعم والإبداع في مختلف المجالات، وأن البلدين على مشارف عمل لجان اقتصادية مشتركة.

الكويت تتمتع بحضور سياسي

وأضاف «حجازي» أن الكويت تتمتع بحضور سياسي كبير كوسيط عاقل لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول العربية على المستوى التاريخي، وتتحرك لربط أجندة القمة العربية القادمة بالتوافق بين حكام الدول العربية، ومنها مناقشة الخلاف الجزائري المغربي، مشيرا إلى مواقف الكويت على المستوى العربي والإقليمي، وأنه من المتوقع مناقشة وضع إيران وتركيا وتأثيرهما على أمن الخليج في ضوء المباحثات الأممية.