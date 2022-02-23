بدء تسليم دفعة من وحدات «سكن مصر» في غرب الجامعات بالقاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدأ حاليا تسليم دفعة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، لمسلسل رقم (1،2) المرحلة الأولى ومسلسل رقم 1 للمراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى.

العملاء الفائزين بالوحدات يتجهون إلى بنك التعمير

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّ العملاء الفائزين بالوحدات يمكنهم التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة في مركز المدينة، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

تم البدء فى تسليم وحدات العمارة رقم 126

وأوضح غنيم، أنّه جرى البدء في تسليم وحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد الماضي 20/2/2022، ووحدات العمارة 127، يوم الإثنين الماضي 21/2/2022، ووحدات العمارة 128، أمس الثلاثاء 22/2/2022، بينما سيتم اليوم الأربعاء 23/2/2022، تسليم وحدات العمارة 129، وتسليم وحدات العمارة 130، غدا الخميس 24/2/2022، ووحدات العمارة 131، يوم الأحد المقبل 27/2/2022.

نسبة الإنجاز بالمشاريع السكنية بمدينة القاهرة الجديدة وصلت لـ85%

وفي وقت سابق، أعلن وزير الاسكان أنّه جارٍ تنفيذ 8760 وحدة سكنية بإجمالي 365 عمارة بمشروع JANNA إضافة إلى منطقة خدمات، و17304 وحدات سكنية، 721 عمارة بمشروع سكن مصر، إضافة إلى مناطق للخدمات، و13296 وحدة سكنية بإجمالي 554 عمارة بالمرحلة الأولى و9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، مشيرا إلى أنّ متوسط نسبة الإنجاز للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة بلغ 85%، بجانب تسليم أكثر من 14500 وحدة سكنية لحاجزيها في كل المشروعات.