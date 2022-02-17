محافظ القاهرة يشهد ختام دوري نصف العام للمدن الجديدة بملاعب الأسمرات

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، نهائي كرة القدم لختام الدورة الرياضية، التي نظمتها المحافظة خلال إجازة نصف العام، بين أبناء أندية المدن الجديدة، التي أقامتها الدولة «بديل العشوائيات»، والتي تشمل «الأسمرات، وأهالينا، وروضة السيدة، والمحروسة، ومعاً»، وذلك بالملاعب المفتوحة في مدينة «الأسمرات 3».

توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة

قام محافظ القاهرة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، والمهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، ورؤساء المدن الجديدة.

محافظ القاهرة: الدولة تسعى لخلق جيل قوي نفسياً وبدنياً

وأكد اللواء خالد عبد العال أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسياً وبدنياً، وتعزيز قيم الانتماء لديه.

وأضاف محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق العشوائية، وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان، أصبح واقعاً ملموساً، مشيراً إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق، وتقدم لها الدعم الكامل.

وشملت الدورة الرياضية، التي نظمتها المحافظة خلال إجازة نصف العام، منافسات لمرحلتين في كرة القدم، بين النشء من عمر 12 إلى 14 عام، والشباب من عمر 16 إلى 20 عام، وحصل فريق «معاً» على المركز الأول، وفريق «الأسمرات» على المركز الثاني في دوري النشء، كما حصل فريق «المحروسة» على المركز الأول، وفريق «الأسمرات» على المركز الثاني في دوري الشباب.