الحكومة تنفي تلوث مياه الشرب والزراعة: «عكارة النيل» تختفي خلال يومين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما زعمته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، مُوضحةً أنّ عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه، أمر طبيعي نتيجة وصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، ما يؤكد أنّ شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية.

اختفاء العكارة خلال يومين

وأوضحت وزارة الري، أنّ العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وستختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة mwri.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).