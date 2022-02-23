4 دول تدعم اعتراف روسيا بجمهوريتي «دونيتسك ولوجانسك» بينها دولة عربية

أعلنت بعض الدول، دعمها لقرار روسيا فيما يخص استقلال جمهوريتي «دونباس ولوجانسك» عن أوكرانيا، بعد تصاعد التوترات بين البلدين.

سوريا تدعم قرار روسيا

وأعلن نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أنّ بلاده تدعم اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، حيث بدأت قبل شهرين استعدادها للعمل على بناء علاقات مع الجمهوريتين في سياق المصالح المشتركة، مضيفا أن قرار اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا مرتبط بالجغرافيا السياسية، وليس بالسياسة بالمعنى البسيط للكلمة، معربا عن أن الرئيس السوري بشار الأسد، التقى قبل شهرين بوفد من مجلس الدوما الروسي برئاسة «ديمتري سابلين»، عضو الدوما من جمهورية دونيتسك، وأكد وقتها الرئيس استعداد بلاده للاعتراف بجمهورية «دونيتسك»، قبل الأزمة بنحو شهرين، لافتا إلى القراءة السورية الدقيقة بالمعنى الجيوبولوتيكي للكلمة، وفقا لوكالة أنباء «ناسا».

فنزويلا: كل الدعم لروسيا

وأكد الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو»، دعم بلاده للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، مؤيدًا الحلول الدبلوماسية: «راقبنا الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ليس الآن فقط، بل راقبنا كيف تريد الولايات المتحدة وحلف الناتو التخلص من روسيا عسكريا، وإنهاء العالم متعدد الأقطاب»، معربا عن أن فنزويلا ستكون بجانب روسيا دائما، مضيفا: «كل الدعم للرئيس بوتين، كل الدعم لروسيا».

أفريقيا الوسطى: قرار اعتراف روسيا بجمهورتى لوجانسك ودونيتسك يهدف لإنقاذ الأرواح

كما دعم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، «فوستين أرشانج تواديرا»، قرار روسيا بشأن اعترافها بجمهوريتي «لوجانسك ودونيتسك»، مضيفا أن هذا القرار يهدف إلى إنقاذ الأرواح ومنع العنف.

أبخازيا: قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عادل

وفى السياق ذاته، أعلن رئيس أبخازيا، «أصلان بجانيا»، أنّ بلاده تؤيد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف قائلا: «نرحب بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بسيادة الدولة واستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية»، واصفا القرار بأنه عادل، بناء على تقييم بلاده المناسب للواقع الجيوسياسي.

روسيا تعلن استقلال «جمهورتى دونيتسك ولوجانسك»

يذكر أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مساء يوم الإثنين الماضي، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي «دونيتسك ولوجانسك» الشعبيتين عن أوكرانيا.