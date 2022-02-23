بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا: ستضرب الاقتصاد الأمريكي (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده سوف تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف «دينها السيادي ونخبتها»، معترفا في الوقت ذاته بأن هذه الإجراءات ستضرب أيضا اقتصاد الولايات المتحدة.

بايدن: حذرت بوتين من عواقب اتخاذ روسيا إجراءات ضد أوكرانيا

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها مساء أمس الثلاثاء: «خلال الأشهر الأخيرة كنا نجري تنسيقا وثيقا مع حلفائنا في الناتو وأوروبا والعالم كله تمهيدا للرد، حذرت الرئيس بوتين منذ أكثر من شهر بشكل مباشر مما سيحدث في حال اتخاذ روسيا إجراءات ضد أوكرانيا».

واعتبر بايدن أن روسيا بالتأكيد اتخذت إجراءات ضد أوكرانيا باعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، مضيفا: «لهذا، أعلن اليوم عن دفعة أولى من العقوبات على روسيا ردا على موقفها، نتبنى هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا وسنشددها في حال اتخاذ روسيا أي خطوات تصعيد».

وادعى بايدن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «أعطى الاثنين أمرا بنشر قوات روسية في هاتين المنطقتين، واليوم ادعى أن لديهما أراضي أوسع من تلك التي اعترف بها».

وتابع بايدن: «في رأيي إنه وضع حجة للسيطرة على مزيد من الأراضي عن طريق القوة، إنها بداية لغزو روسي لأوكرانيا»، وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مبينا أنها تشمل «عقوبات حظر كاملة» بحق مؤسسة «VEB» الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق «عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي»، مضيفا: «ذلك يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي».

وتابع أن الإجراءات الجديدة ستستهدف «النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم»، واصفا هؤلاء الأشخاص بالجزء من «النظام الفاسد» في روسيا، كما أشار إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع «السيل الشمالي 2» وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.

بايدن يعترف: العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلادي

واعترف بايدن في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

وأوضح: «ستستفيد إدارتي، بالتزامن مع تنفيذنا الإجراءات الجوابية، من كل فرصة في ترساناتنا لحماية قطاع الأعمال والمستهلكين الأمريكيين من ارتفاع الأسعار، كما قلت الأسبوع الماضي، حماية الحرية ستكلفنا ثمنا، علينا أن نكون صريحين، لكن مع القيام بذلك إنني عازم على اتخاذ خطوات حاسمة لتكون الأضرار من عقوباتنا موجهة إلى الاقتصاد الروسي وليس اقتصادنا».

وتابع أن الولايات المتحدة تحلل قضية الانقطاعات المحتملة في إمدادات موارد الطاقة عن كثب وتنفذ «خطة تنسيقية مع المستهلكين والمنتجين الأساسيين للنفط بهدف الاستثمار المشترك في ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية».