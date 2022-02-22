آخر تصريحات بايدن: بوتين بدأ غزو أوكرانيا وسنشدد عقوباتنا ضد روسيا

تضمنت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، في كلمته قبل قليل، اتهامات صريحة للرئيس الروسي بوتين ببداية غزو روسي لأوكرانيا، مع تهديدها بمجموعة من العقوبات، إذا استمر رئيسها في سياسة الحرب والتعنت، وعدم اللجوء إلى الحل السياسي.

تصريحات بايدن تتهم بوتين بشكل واضح

جاء في تصريحات بايدن، أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين «دونيتسك ولوغانسك» في شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين، هو بداية غزو روسي لأوكرانيا، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال الرئيس بايدن، خلال تصريحاته من البيت الأبيض بخصوص الأزمة الأوكرانية: «أمس اعترف بوتين بمنطقتين في أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وبعبارة بسيطة، أعلنت روسيا أنها تقسم جزءًا كبيرًا من أوكرانيا، وفي الليلة الماضية، سمح بوتين للقوات الروسية بالانتشار في هذه المناطق، واليوم أكد أن هذه المناطق تمتد في الواقع إلى أعمق من المنطقتين اللتين اعترف بهما».

تصريحات بايدن تكشف نوايا بوتين الخفية

وتواصلت تصريحات بايدن أن بوتين يضع سببًا منطقيًا للاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة، فهذه هي بداية غزو ​​روسي لأوكرانيا.

وتساءل بايدن في تصريحاته: «من باسم الرب يعتقد بوتين أنه يمنحه الحق في إعلان ما يسمى ببلدان جديدة على الأراضي التي تنتمي إلى جيرانه؟ هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتطلب ردا حازما من المجتمع الدولي»

وأعلن بايدن عن حزمة عقوبات على روسيا: «سأبدأ في فرض عقوبات ردًا على ذلك، بما يتجاوز بكثير الخطوات التي نفذناها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا في عام 2014، وإذا مضت روسيا إلى أبعد من ذلك في الغزو، فنحن على استعداد للذهاب إلى أبعد من ذلك مع العقوبات».

تصريحات بايدن: قطعنا التمويل الغربي عن الحكومة الروسية

وأضاف: «أُعلن عن الدفعة الأولى من العقوبات لفرض تكاليف على روسيا ردا على أفعالهم أمس، وقد تضمنت عقوبات حظر كاملة على مؤسستين ماليتين روسيتين كبيرتين VEB وبنكهما العسكري، وعقوبات شاملة على الديون السيادية لروسيا وهذا يعني أننا قطعنا التمويل الغربي عن الحكومة الروسية، لم يعد بإمكانها جمع الأموال من الغرب ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا أو الأسواق الأوروبية أيضًا.

وتابع بايدن عن بوتين: «سنفرض أيضًا عقوبات على النخب الروسية وأفراد أسرهم، إنهم يشاركون في المكاسب الفاسدة لسياسات الكرملين ويجب أن يشاركوا في الألم أيضًا لقد عملنا مع ألمانيا للتأكد من أن نورد ستريم 2 لن يمضي قدمًا».