«ميتا» تطلق «Facebook Reels» في أكثر من 150 دولة لمنشئي المحتوى

أعلنت شركة ميتا المالكة للفيس بوك عن انطلاق خدمة «Facebook Reels»، في أكثر من 150 دولة، لمنشئي المحتوى لتنمية مجتمعاتهم، مؤكدة أن الشركة تعمل على توسيع اختبارات الإعلانات المتراكبة، بدءًا بإعلانات «البانر والملصقات»، لمساعدة منشئي المحتوى على كسب المال من Facebook Reels.

أفضل طريقة للمبدعين ليتم اكتشافهم

ولفتت الشركة إلى أن تنسيق المحتوى هو الأسرع نمواً، ويمثل الفيديو الآن ما يقرب من نصف الوقت الذي يقضيه الأشخاص على فيسبوك وإنستجرام، وReels نمط المحتوى الأسرع نمواً حتى الآن.

وقالت الشركة في بيان لها: «نركز على جعل Reels أفضل طريقة للمبدعين ليتم اكتشافهم، والتواصل مع جمهورهم، وكسب المال، نريد أيضاً أن نجعل من الممتع والسهل على الأشخاص العثور على المحتوى الترفيهي وذي الصلة ومشاركته، ومنذ إطلاقها في الولايات المتحدة، رأينا مبدعين مثل كورت توتشي (وقطته زيوس) يشاركون اللقطات الكوميدية الأصلية، والمؤلفة وكاتبة النشرة أندريا جيبسون تقدم قراءة لشعرها المنشور، ويجرب الزوجان النيجيريان-الأمريكيان (لينغ ولامب) الأطعمة الجديدة، والراقصة وصانعة المحتوى (نيانا غيريرو) تقوم بالرقصات الرائجة».

خلق الفرص للمبدعين لكسب المال

وأضافت الشركة أنّ خدمة Facebook Reels تخلق المزيد من الطرق لكسب المال من خلال مجموعة متنوعة من الفرص للمبدعين، وأضافت: «يدفع برنامج مكافآت Reels Play ، وهو جزء من استثمار منشئي المحتوى البالغ مليار دولار، للمبدعين المؤهلين ما يصل إلى 35,000 دولار شهرياً استناداً إلى مشاهدات Facebook Reels المؤهلة الخاصة بهم، وقد ساعدت هذه المكافآت المبدعين مثل Jason the Great وتاشا كارولين على تمويل صناعة Reels خاصة بهم وفهم أنواع المحتوى التي تصلح للفيسبوك بشكل أفضل».

توسيع برنامج المكافآت

كما أعلنت الشركة عن توسيع برنامج المكافآت خلال الأشهر المقبلة ليشمل المزيد من البلدان، حتى يمكن مكافأة المزيد من المبدعين لإنشاء Reels تحبها مجتمعاتهم، بناءً على خبرتنا العميقة في مساعدة منشئي المحتوى على كسب دخل هادف من منتجات تحقيق الدخل مثل الإعلان المضمن في المحتوى وStars، ونقوم أيضاً ببناء خيارات تحقيق الدخل المباشر لـFacebook Reels من خلال حصة إيرادات الإعلانات ودعم المعجبين.

اختبارات الإعلانات

واستكمل بيان الشركة: «نوسع اختبارات إعلانات تراكب Facebook Reels لتشمل جميع منشئي المحتوى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وإلى المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة، ونبدأ بتنسيقين: إعلانات البانر التي تظهر كتراكب شبه شفاف في أسفل Facebook Reel، وإعلانات الملصقات عبر صورة ثابتة يمكن وضعها من قبل منشئ المحتوى في أي مكان داخل الـReel».

ربح جزء من إيرادات الإعلان

وتمكن هذه الإعلانات -غير المُقاطِعَة- منشئي المحتوى من كسب جزء من إيرادات الإعلان، وأي منشئ محتوى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يشارك في برنامج الإعلان المضمن في المحتوى مؤهل تلقائياً لتحقيق الدخل من الـReels العامة المنشورة مع الإعلانات، وبحلول منتصف شهر مارس، ستتوسع هذه الاختبارات لتشمل منشئي المحتوى في جميع البلدان تقريباً التي تتوفر فيها الإعلانات في البث.

ووفقا للشركة، يمكن لمنشئي المحتوى معرفة المزيد عن الإعلانات المتراكبة على مدونة Meta for Creators: «سنبدأ أيضا في اختبار Stars على Facebook Reels في الأسابيع المقبلة، حتى يتمكن الأشخاص من شراء النجوم وإرسالها أثناء مشاهدة Reels لدعم منشئي المحتوى، وتم تصميم كل من الإعلانات المتراكبة وStars بحيث يمكن زيادة دفعات منشئي المحتوى مع زيادة عدد الأشخاص الذين يقومون بمشاهدة Reels والتفاعل معها على فيسبوك، كما نطلق عناصر تحكم تناسب العلامات التجارية، بما في ذلك قوائم الناشرين، وقوائم الحظر، وفلاتر المخزون، وتقارير التسليم لإعلانات البانر والملصقات في Facebook Reels في كل منطقة تتوفر فيها، مما يمنح المعلنين مزيداً من التحكم في كيفية ظهور إعلاناتهم في الأماكن التي لا يعتبرونها مناسبة لعلامتهم التجارية أو حملتهم.