ورشة عمل «التخطيط لمكافحة الرمد الحبيبي» بمشاركة منظمة الصحة العالمية

انطلقت ورشة عمل «التخطيط لمكافحة الرمد الحبيبي - التراكوما»، قبل قليل، بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والعديد من الجهات المحلية والدولية المختصة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لمكافحة التراكوما، وهيئة «سايت سيفرز»، الدولية، وهيئة CBM الدولية، والتحالف الإقليمي لمكافحة التراكوما في إقليم شرق المتوسط، ومركز «كليمانجارو»، الدولي لطب العيون المجتمعي، ومؤسسة مغربي الخيرية، وغيرها من الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة.

رئيس دلتا للأبحاث: نهدف لخطة وطنية لمكافحة التراكوما

وأكد طارق رضوان الشناوي، رئيس مركز دلتا للأبحاث، أنّ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022، على المجتمع المدني، عكس أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات.

وأضاف «الشناوي»، أنّ الهدف من ورشة العمل، تكوين تحالف وطني لمكافحة التراكوما، والخروج بمسودة للخطة الوطنية لمكافحة التراكوما، علاوة على الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في هذا المجال، ووضع مصر على حزام التراكوما الدولي بهدف جذب الدعم والتأييد لمكافحة التراكوما في مصر والتقليل من آثارها السلبية على تنمية المجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى، رئيس مؤسسة «نورسين»، الخيرية لطب العيون، أن هذه الورشة تأتي بهدف وطني وهو التخطيط لمكافحة مرض الرمد الحبيبي (التراكوما) في مصر والوقاية من مضاعفاته الحادة التي تؤدى إلى ضعف وفقدان الإبصار، موضحًا أن العديد من الدراسات والأبحاث العلمية توضح أن مصر تعاني من انتشار هذا المرض ومضاعفاته بين الأطفال والكبار بشكل يفوق الحدود الآمنة التي قررتها منظمة الصحة العالمية، ما يعيق حركة التنمية في مصر كما يؤثر على قوة العمل والعديد من المجالات الأخرى الهامة كالتعليم ويضيف أعباء على العديد من القطاعات على رأسها القطاع الصحي.

وأكد أن مركز دلتا للأبحاث هو مركز مصري يهتم بتصميم وتنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والقياسية وعلوم الاجتماع والصحة وغيرها، إضافة إلى الدراسات السياسية والاستراتيجية الهادفة إلى بناء قدرات القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، كما يقوم بتوفير تحاليل شاملة بشأن العديد من القضايا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.