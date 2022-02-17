وزارة الصحة تطلق اليوم 11 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم، للكشف والعلاج مجانا فى بعض التخصصات الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها أن التخصصات الطبية المقرر انطلاقها في القوافل الطبية تشمل تخصصات نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

11 قافلة طبية اليوم ببعض المحافظات

وحددت الوزارة المحافظات المقرر إطلاق 11 قافلة طبية بها وجاءت على النحو التالي: «القاهرة، البحيرة، مطروح، الغربية، المنوفية، دمياط، سوهاج، قنا، بنى سويف، أسوان، جنوب سيناء».

واستعرضت المناطق النائية التى ستنطلق بها القوافل الطبية وهى:

- الجبيرات مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

- ديبونو مركز أدكو بمحافظة البحيرة.

- الروضة مركز السنطة بمحافظة الغربية.

- مركز طبي الأسمرات حى المقطم بمحافظة القاهرة.

- السوالم مركز كر السعد بمحافظة دمياط.

- الزيات محافظة مطروح.

- كوم المؤمنين مركز قفط بمحافظة قنا.

- المركز الحضري مركز أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

- كوم أدريجة مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

- المواساة مركز أدفو غرب بمحافظة اسوان.

- زاوية رزين مركز منوف بمحافظة المنوفية.

المشاركة في القوافل الطبية مع الإجراءات الصحية

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة المشاركة في القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» مع ضرورة الالتزام باتباع التدابير الصحية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدنى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مشيرة إلى أن الكشف والعلاج بالمجان فى المبادرة وتحويل كل الحالات التي تحتاج ‘لى أشعة لأقرب مستشفتى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.