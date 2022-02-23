تداول 284 ألف طن بضائع استراتجية في ميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية نشاطا كبيرا وملحوظا في الحركة الملاحية وتداول البضائع خلال 48 ساعة الماضية، وبلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 2395 حاوية مكافئة؛ كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 284 ألف طن تقريبا.

55 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 55 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة فبلغت 40 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

وأكد، أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي، باعتبارها أكبر مواني الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا، فضلا عن التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.