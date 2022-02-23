أوكرانيا لمواطنيها: غادروا روسيا فورا

بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي، واعترافه بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين، المنفصلتين عن أوكرانيا، خرجت حكومة أوكرانيا، صباح اليوم، وطلبت من رعاياها، ضرورة مغادرة روسيا الآن، بعدما حركت موسكو قوات روسية إلى حدود الجمهوريتين المنفصلتين المشتركة مع أوكرانيا كقوات لحفظ السلام، بحسب الجانب الروسي، وهو الأمر الذي هاجمه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وقاموا على إثره بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على الجانب الروسي.

استقبال روسي للاجئين الدونباس

وشهدت الفترة الأخيرة الماضية، استقبال روسيا للاجئين من جمهوريتي الدونيستك ولوغانسك، بعد تعرض الجمهوريتين لقصف من قبل القوات الأوكرانية، حيث خصصت روسيا أماكن لاستقبالهم، وتوفير مبالغ مالية لهم، في حين جهزت أوكرانيا عدد من الملاجئ في المناطق الحدودية تحسبا لأي هجمات من قبل الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة.

وجاءت توصيات حكومة أوكرنيا لرعاياها بمغادرة روسيا، بعد حشد القوات الروسية في منطقة الدونباس على الحدود الأوكرانية، واصفة القرارات الروسية الأخيرة بأنها تعد انتهاكا ضد سيادة روسيا ووحدة أراضيها.

أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

لم تضمن التوصيات وتحذيرات أوكرانيا على مطالبة مواطنيها بمغادرة روسيا فقط، وإنما امتدت هذه التوصيات بتحذير الأوكرانيين من الامتناع عن السفر إلى روسيا لأي سبب من الأسباب، محذرة رعاياها من أن الامتناع عن تنفيذ هذه التوصيات قد يعرقل قيام أوكرانيا بتوفير الحماية إلى مواطنيها إذا لم يغادروا روسيا فورا.

وشهدت الأزمة الروسية الأوكرانية العديد من التطورات، بعد اعتراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتهام الناتو بفرض برغبته في فرض سيطرته بالقرب من الحدود الروسية، ورغم المطالب التي أعلنتها روسيا، إلا أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الداعمين لأوكرانيا، رفضا الاستجابة لمطالب بوتين، الأمر الذي نتج عنه، قيام الرئيس الروسي بالاعتراف بجمهوريتي الدونيستك ولوغانسك، المنفصلتين عن دولة أوكرنيا والمعترف بهما من جانب واحد، وتوجيه «بوتين» بتوجية القوات الروسية إلى الجمهوريتين الشعبيتين التي تمتلك حدود مباشرة مع أوكرانيا.