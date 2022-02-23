صندوق النقد الدولي يعتزم منح أوكرانيا 700 مليون دولار

مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتي دونيستيك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنن انفصالهما من طرف واحد عن أوكرانيا، بدأ العديد من الدول الغربية والمؤسسات الدولية في فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا في مقابل تقديم مساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا، دعما لها ضد ما وصفوه بـ«الغزو الروسي».

صندوق النقد: نراجع برامج دعم دول شرق أوروبا

وكان من أكبر الجهات الداعمة لأوكرانيا، صندوق النقد الدولي، الذي أعلن في بيان له اليوم، ونقلته «العربية نت»، بأنه يبدأ مراجعة عبر الإنترنت لبرامج الصندوق مع الدول الواقعة شرق أوروبا من بينهم أوكرانيا، التي تتوقع حكومتها الحصول على مبلغ بـ700 مليون دولار من المدفوعات المخصصة بعد انتهاء عمليات المواجهة مع روسيا.

وقال صندوق النقد الدولي إنه سوف يبدأ مهمة افتراضية إلى أوكرانيا، بهدف تمهيد البلاد للحصول على عدد كببير من المساعدات، كنوع من أنواع دعمها اقتصاديا وخاصة بعد الأحداث المتصاعدة مع روسيا.

دعم صندوق النقد الدولي لأوكرانيا لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق ومنح أوكرانيا قرضا بقيمة 5 مليارات دولار في 2020، بل وتم تمديد إلى يونيو 2022 شريطة أن تعمل على تحسين الحوكمة في البنوك والشركات التي تديرها الدولة، فضلا عن تنفيذ سياستها لمكافحة الكسب غير المشروع، مع التزامها بتعيين رئيس مكتب خاص لمكافحة الفساد.

أوكرانيا والمساعدات الدولية

الدعم المالي والمساعدات التي تحصل عليها أوكرانيا لم يكن مرتبطاً بالتصعيدات الأخيرة ومواجهتها مع روسيا، حيث تعتمد أوكرانيا على المساعدات الدولية كان أبرزها المساعدة التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليار يورو، إلى جانب المليار دولار الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة الأمريكية في شكل قرض، وكذلك المساعدات العسكرية التي حصلت عليها من كندا.