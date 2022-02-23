رئيس أوكرانيا: قرارات روسيا تكشف من يريد السلام حقا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، على أن تحركات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأخيرة تكشف بوضوح من يريد السلام حقا، معربا عن أن قرار منح البرلمان الروسي لروسيا الإذن باستخدام القوة خارج البلاد يعني بمثابة انتشاره في شرق أوكرانيا.

استياء الرئيس الأوكراني بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، أكد «زيلينسكي»، على أن «روسيا اعترفت باستقلال شبه الكيانات في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، وصدقت اليوم على ما يسمى بـ«الاتفاقات»، كما منح البرلمان الروسي الإذن للرئيس باستخدام قوات الجيش في الخارج، أي في دونباس بأوكرانيا».

وأضاف «زيلينسكي»، أن هذ القرار يكشف نية روسيا بشكل واضح ويجيب على سؤال حول من يريد حقًا السلام في هذه الأرض، ومن الذي يسعى لإعادة توزيع هذه الأراضي، مشددا على أن هذا القرار أدى إلى سحب روسيا بشكل أحادي من اتفاقيات مينسك، حيث زعمت موسكو بأنها ليس لها بديل.

منح المدنيين في أوكرانيا حق حمل السلاح للدفاع عن النفس ضد روسيا

وفي السياق ذاته، أقر البرلمان الأوكراني، اليوم، تشريعا للدفاع عن النفس ومنح المدنيين حق حمل السلاح، كما اعتمد قرارا يقترح على مجلس الأمن القومي والدفاع فرض حزمة عقوبات لمدة 10 سنوات على 351 شخصا من نواب مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، وجاء القرار بتأييد نحو 322 نائبا، ووفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» جاء في المذكرة التفسيرية للقرار أن الإجراءات التقييدية «العقوبات» تأتي نتيجة تهديدات محتملة للمصالح الوطنية والأمن القومي في مجال المعلومات و الأوكرانية، ويأتي ذلك بعد الاعتراف الروسي باستقلال جمهورتي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا.

عقوبات على نواب مجلس الدوما والاتحاد الروسي

كما اقترح مجلس الأمن القومي والدفاع، كعقوبات، فرض الحظر الجزئي على التعاملات في الأوراق المالية الصادرة عن أشخاص خاضعين للعقوبات.