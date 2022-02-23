تأجيل محاكمة مسؤول سابق بالخارجية في إهدار 130 ألف دولار إلى 23 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة مسؤول سابق بالخارجية «أ. م» بتهمة إهدار المال العام، مع إخلاء سبيله، لجلسة 23 مارس المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

أمر إحالة السفير المتهم للمحاكمة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم «أ. م» 47 عاما، وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، في غضون الفترة من فبراير 2017، وحتى يونيو 2018، بدائرة مصر الجديدة، وبصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130 ألف دولار أمريكي، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لأحد الفنادق مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.