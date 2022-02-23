لصان يسحلان سيدة في منطقة 15 مايو: حاولا سرقة حقيبتها

أصيبت سيدة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسدها بعد قيام لصين بسحلها في أثناء سرقة حقيبتها بمنطقة 15 مايو.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، تقول إنها حال سيرها بالمنطقة محل سكنها فوجئت بدراجة نارية يستقلها شخصان قام أحدهما بـ خطف حقيبة يدها وبداخلها: مبلغ مالي، هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية، وفي أثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضا ما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها في مسكنهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.