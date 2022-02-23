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محمود مسلم

الزراعة: لا مشكلات في مساحات القمح على مستوى الجمهورية

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الوطن
09:55 م | الأربعاء 23 فبراير 2022
حقول القمح

حقول القمح

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المستمرة لحقول القمح على مستوى الجمهورية وفي جميع المحافظات والمناطق المنزرعة بالمحصول الاستراتيجي الهام.

تفقد محصول القمح في مشروع محور الضبعة

وتوجه كل من الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي إلى محور الضبعة لتفقد محصول القمح في مشروع مستقبل مصر والمتابعة الميدانية والاطمئنان على حالة المحصول برفقة القائمين على المشروع.

وأكد مدير معهد المحاصيل الحقلية أن جميع الحقول منزرعة بالأصناف الممتازة من القمح، ولا توجد أي مشاكل في جميع المساحات، مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة بالمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات والمزارعين في رعاية المحصول.

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