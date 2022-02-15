«جامع» تبحث مع وزير الزراعة بدولة أوروجواي سبل تنمية التعاون الاقتصادي

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع المهندس «فرناندو ماتوس»، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأوروجواي، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والزراعة الاستثمار، حضر اللقاء «ادريانا ليسيديني»، سفيرة أوروجواي بالقاهرة والوزير مفوض تجارى يحى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري و«كونراد فيربر»، رئيس المعهد القومي بدولة الأوروجواى.

تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لتنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتة إلى إمكانية الاستفادة من سوق أوروجواي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق أمريكا اللاتينية.

وقالت «جامع»، إنّ الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، مشيرة إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام مجتمع الأعمال الأوروجواي للاستثمار بالسوق المصرية والاستفادة من البنية التشريعية الملائمة والحوافز الاستثمارية المتميزة وتوافر البنية التحتية اللازمة للصناعة.

مصر تخطو بخطى ثابتة في ملف إنتاج الهيدروجين الأخضر

ولفتت الوزيرة إلى أنّ مصر تخطو بخطى ثابتة في ملف إنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك فى إطار استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP 27العام الجاري، مشيرة إلى ترحيب الوزارة بمقترحات إنشاء مجلس أعمال مشترك، وكذا إقامة منتدى أعمال مشترك بين تجمعي دوائر الأعمال بمصر ودولة أوروجواي.

وأوضحت أنه يجري حالياً التباحث بين البلدين بشأن توقيع اتفاقية إطارية على مستوى الحكومات تحدد مجالات وأطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتة إلى أنّ هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة المتجددة والاستثمار والبحث العلمي وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

مصر من أولى الدول العربية التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع أوروجواي

من جانبه، أكد المهندس «فيرناندو ماتوس»، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأوروجواي، حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أنّ مصر تعد من أولى الدول العربية التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة أوروجواي منذ ما يقارب 90 عامًا.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستعراض الإمكانات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بمصر والأروجواي، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في إنشاء منطقة للتخزين واللوجيستيات الأوروجوانية لتكون محوراً لتخزين وتوزيع صادراتها إلى أسواق المنطقة.

ونوه «ماتوس»، الى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية الفريدة في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل لهذه النوعية من المشروعات، لافتاً إلى أنّ المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين والتي كان آخرها زيارة بعثة بيطرية مصرية للأوروجواي لاعتماد اللحوم ومنتجات الألبان حيث قامت بالتفتيش على 23 مجزرا للتأكد من التزامها بطرق الذبح الحلال.

ووجه وزير الزراعة الأوروجواني الدعوة لوزيرة التجارة والصناعة المصرية لزيارة العاصمة الأوروجوانية لبحث سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.