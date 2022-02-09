وزير الزراعة يعلن اعتماد 12 منشأة مصرية جديدة لتصدير الأسماك إلى روسيا

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات لدول الاتحاد الأوراسي الذي يضم في عضويته «روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان»، ليصبح إجمالي عدد المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوراسي 20 منشأة مصرية.

وزير الزراعة يتلقى تقريرا حول المفاوضات مع الحجر الزراعي الروسي

وكان «القصير»، تلقى تقريرا من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أعده الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تناول جهود الهيئة ومفاوضاتها مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري علي مدار العامين الماضيين.

وأفاد التقرير أنّ جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبذولة لفتح السوق الروسية أمام الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل الحيواني كللت بالآتي :

‏1- اعتماد عدد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوراسي .

‏2- اعتماد 12 منشأة مصرية لتصدير منتجات البروتين والدهون لدول الاتحاد الأوراسي.

‏3- اعتماد 20 منشأة مصرية لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوراسي.

القصير يوجه الشكر لقيادات الوزارة على جهودهم في فتح أسواق دولية

ووجه وزير الزراعة الشكر لجميع الهيئات التابعة للوزارة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز كما أشاد بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية والعاملين فيها لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني وكذلك جهودهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة من خلال حملات التحصين والمتابعة.