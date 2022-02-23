سميحة أيوب تمازح مديحة حمدي: «دورك في حضرة المتهم أبي حلو يا بت»

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب إنّها تعتز بصداقتها مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، «وقفنا مع بعض على المسرح، لكن وقوفنا مع بعض في الحياة أفضل وأكثر قيمة، وعلاقتنا كلها أحاسيس بالآخر وممكن نقسو على بعض بشكل عفوي»، مضيفة: «مفيش حجاب بينا وبين بعض، وأقول إن الصداقة إنك تصدقني ولما تقولي نقد ده معناه إنك بتحبني، وعشان بتحبني لازم تقولي الحلو والوحش»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على «المحور».

علاقتها بالفنانة القديرة مديحة حمدي أبدية وعميقة

وأضافت سميحة أيوب أن علاقتها بالفنانة القديرة مديحة حمدي أبدية وعميقة، «اتفرجت عليها دلوقتي في مشهد مسلسل حضرة المتهم أبي، وكان مشهد عبقري، بتمثلي حلو أوي يا بت»، لترد عليها مديحة حمدي ممازحة إياها: «خديني أشتغل معاكِ»، فيما استكملت «أيوب» حول نجاح مسلسل «نقل عام» الذي شاركت فيه وعُرض مؤخرًا: «محمود حميدة عامل حتة دور عبقري ورائع، وكل الشباب الموجود جميل وذكي، والمخرج عامل جو رائع».

سميحة أيوب تشتكي من قلة الأدوار المعروضة على الفنانين كبار السن

وتابعت الفنانة القديرة: «عندنا مواهب جميلة جدا وعباقرة بمعنى الكلمة، تحسوا في المسلسل بشريحة كبيرة من المجتمع عايشين في غُلب لكن سعداء وراضيين، ومفيش حد بيندب حظه وبيقول يا لهوي، لكن فيه حالة رضا وده من عند ربنا»، فيما اشتكت من قلة الأدوار والمساحات المخصصة للفنانين والفنانات كبار السن، موضحةً: «أدوارهم قليلة أوي، رغم إن دورهم في الحياة كبير جدا، وربنا أوصى الوالدين لأنهم يتحملون مشقة تربية الابن وإعداده للوطن».

فيما ذكرت الفنانة مديحة حمدي، أن دراما رمضان شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، «فيه شباب وبنات يجننوا، مش بس حلوين، لكن كمان شاطرين وفاهمين عصرهم كويس»، مضيفة: «جيلي مظلوم من المؤلفين، وما زالت الحدوتة هي حدوتة الولد والبنت، أما دور الجد والعمة والخالة مهمش، أطلع بقى أقوله ربنا يخليك يا ابني؟!».

مديحة حمدي تكشف كواليس دورها في حضرة المتهم أبي

وعن مشهدها الشهير في مسلسل «حضرة المتهم أبي»، عندما علمت بوفاة ابنتها التي كانت الفنانة زينة تجسدها، قالت الفنانة مديحة حمدي، خلال حوارها في نفس البرنامج: «كنت عاملة جراحة في فمي وتحديدا في اللثة، ولما أغمى عليّ كان بيفوقنا وبيخبط على وشي في مكان الجراحة، واتقالي هنعيده تاني عشان المونتاج، وعدته تاني وخبطوني على اللثة ومكان العملية تاني».