تكريم سميحة أيوب وأحمد بدير في مهرجان أيام قرطاج بتونس (صور)

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ونظيرتها الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنان الكبير أحمد بدير، في حضور الوزيرة نادية عكاشة مدير الديوان الرئاسي التونسي، وإيهاب فهمي سفير مصر بتونس، وعدد من السفراء العرب والأجانب.

حضر التكريم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في الليلة المصرية التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 22، والتي تحل مصر عليها كضيف شرف، احتفاء بالفن والثقافة المصرية، وأحياها الفنان التونسى الكبير لطفي بو شناق، بمشاركة نجمي الأوبرا إيمان عبد الغني وياسر سليمان، وبمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو محمد الموجى.

كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم

وفي كلمتها عبرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، عن سعادتها بالتواجد في البلد الشقيق تونس، وقالت إن سعادتها ازدادت باختيار مصر ضيف شرف للدورة 22 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، باعتباره من أهم الأحداث الإبداعية العربية، ويعد ملتقى يجمع الفنانين ومحبي المسرح من كل أرجاء الوطن العربي، ليتبادلوا الخبرات ويتنافسون على حصد الجوائز، وأوضحت أن مصر وشقيقتها تونس تربطهما علاقات وطيدة على كل المستويات، وكان هذا دافعا لإعلان الرئيسين عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونظيره التونسي قيس سعيد، ليكون عام 2021- 2022، عاما للثقافة بين البلدين.

وأوضحت «عبدالدايم»، أن وزارتي الثقافة المصرية والتونسية أعدتا برنامجا فنيا وإبداعيا متنوعا يقام بالتبادل في البلدين منها مشاركة عرض «آه كارميلا» للمخرج أشرف علي، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثّقافة، فى المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، و«ليلتكم سعيدة» كعرض شرفي ضمن العروض العربية خارج المسابقة من إنتاج المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، كما يتم تكريم عدد من الرموز المسرحية المصرية الذين أثروا الحركة المسرحية والنقدية، بالإضافة إلى حفل لنجوم فرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وغيرها من الفعاليات الإبداعية والفكرية.

وأكدت الوزيرة أن دورة هذا العام تحمل شعارا ملهما هو «المسرح والمقاومة»، باعتباره أبو الفنون، والذي يقف في طليعة أدوات التنوير فى المجتمعات بما يمثله من فعل مباشر لتغيير الرؤى ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تؤثر في حياة الشعوب، وبما يناقشه من القضايا المجتمعية بكل أنماطها وأشكالها بمنظور فني مختلف.

واختتمت «عبدالدايم»، كلمتها بالتأكيد على أن الثقافة والفنون تصنع دستوراً للحياة من أجل مستقبل أفضل للشعوب، ووجهت التحية للدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية على الدعوة الكريمة وهنأتها بتولي المنصب وتحمل المسئولية، الأمر الذي يؤكد أن المرأة العربية قادرة على قيادة منظومة الإبداع في الوطن العربي.

كما قدمت الشكر إلى نصاف بن حفصية، مديرة أيام قرطاج المسرحية، على التنظيم المميز وللشعب التونسي العظيم على حفاوة الاستقبال.

كلمة وزيرة الشؤون الثقافية التونسية

وقالت حياة القرمازي، في كلمتها، إن الود بين مصر وتونس لا ينقطع، وجذوره ضاربة في عمق التاريخ المشترك على مر العصور، وهو نتيجة ثمار سنوات من التكامل والتفاعل والتناغم والاستفادة بين البلدين فكرا وإبداعا وفنا وتواصلا بين نجوم تضئ سماء البلدين.

وأضافت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، أن تعزيز جسور التواصل في مختلف المجالات الثقافية سيكون عزما متواصلا وسياسة ننتهجها وسنسعى معا إلى تثبيت أركانها ودعمها لتكون شجرة طيبة تزهر وتثمر كل حين خيرا وإبداعا وأثرا طيبا، وأشارت إلى أن الاحتفاء بمصر كضيف شرف على أحد أعرق المهرجانات المسرحية العربية والأفريقية التي تضيئها دائما الإبداعات، هو بتكريم قامات مصرية مبدعة.

وأبدت سعادتها بالاحتفال الذي تنير فيه الليلة المصرية سماء تونس بأجمل تجليات الثقافة والفن بين البلدين في العام الذي تفضل بإقراره كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، لتتعزز فيها وبها روابط الأخوة والصلة المتينة بين البلدين الشقيقين، ويتأكد من خلالها ما للثقافة والفكر والفن من دور وقدرة على توثيق العلاقات التاريخية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية، ليتفاعل البلدان الشقيقان وهما منارتان للإبداع والفكر والفن تشاركا وتكاملا وتبادلا للإنتاجات الثقافية والفنية في مختلف مجالات الإبداع الإنساني.

أغاني مصرية في الحفل

وكان برنامج الحفل قد بدأ بغناء السلامين المصري والتونسي، من أداء السوبرانو التونسية «غنوة بنت تارة»، ثم تضمن مجموعة من الأعمال الغنائية المصرية والتونسية منها «أم البلاد، آي والله، طاير يا هوا ويا صلاة الزين» من أداء ياسر سليمان، كما تألقت المطربة إيمان عبدالغني بأداء «يا حبيبتى يا مصر، بتونس بيك، وحياتي عندك، أنت عمري»، واختتم الحفل النجم لطفى بشناق الذي تغنى بـ «عمار يا مصر، إحنا الجود، وحبيتك وإتمنيتك»، كما عزفت الفرقة موسيقى «فاتت جنبنا».