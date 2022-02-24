بوتين يأمر بعملية عسكرية ويدعو الجنود الأوكرانيين لإلقاء سلاحهم

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتنفيذ عملية عسكرية لحماية منطقة دونباس، التي أعلنت فيها جمهوريتين هما دونيتسك ولوجانسك، اللتين اعترفت بهما روسيا مؤخرا.

وأكد «بوتين» في تصريحات منذ قليل، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، قائلا في الوقت ذاته إن موسكو تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

حق تقرير المصير

وشدد الرئيس الروسي، على أن روسيا تعتبر أنه من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير، لافتا إلى أن تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا، وإنما بحماية نفسها من «أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة». وحث «بوتين» الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور، والعودة إلى ديارهم.

وقال فلاديمير بوتين: «لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى كارثة وعواقب وخيمة للمعتدي المحتمل». وأكد أنه في حالة حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا، روسيا سترد على الفور.