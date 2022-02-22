آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. الموافقة على طلب بوتين باستخدام القوات خارج البلاد

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، موافقة مجلس الاتحاد على طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. محل اهتمام العالم

وخلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، صوت أعضاء مجلس الاتحاد، لصالح الموافقة على طلب بوتين، حيث حظي القرار بدعم 153 سيناتورا، وتقول الوثيقة: «قرر مجلس الاتحاد الموافقة على طلب الرئيس الروسي لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي الاتحاد الروسي، بناء على مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها عموما، في تطور جديد ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا التي باتت محل اهتمام العالم».

عدد القوات الروسية المستخدمة في الخارج

وينص القرار على أن عدد القوات الروسية المستخدمة في الخارج ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها هناك، أمور يحددها الرئيس الروسي.

ودخلت الوثيقة التي تجيز استخدام القوات الروسية خارج البلاد، حيز التنفيذ فور تبنيها اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد طلب من مجلس الاتحاد الروسمي، مساء اليوم، الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلان: عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكرانيا) قوامه 60 ألفا، ودروع ثقيلة.