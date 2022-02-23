آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. الأمم المتحدة تدعو للحوار وتجنب الحرب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أطراف أزمة أوكرانيا إلى العودة للحوار وتجنب الحرب، وذلك في تطور جديد ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا المتلاحقة.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. غوتيرش يدعو أطراف الأزمة لتجنب الحرب

وقال غوتيريش، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التطورات الأخيرة بشأن أوكرانيا مصدر قلق بالغ، ويجب العودة إلى الحوار وتجاوز آفة الحرب، وأدعو الأطراف لتسوية النزاع سلميًا، حسبما أوردت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأضاف: «لقد حان وقت نزع فتيل التوتر وضبط النفس ولا داعي للبيانات التي تدفع بالوضع الخطر إلى الهاوية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية».

جاء ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه آخر أخبار روسيا وأكرانيا، اتجاه المزيد من التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأوكراني فرض حالة الطوارئ بتدابير خاصة في المناطق القريبة من الحدود الروسية، واستدعاء قوات الاحتياط.

وكان من بين آخر أخبار روسيا وأوكرانيا موافقة البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، مبدئيا على مشروع قانون يقضي بإلغاء القيود على حيازة مواطني البلاد لبعض فئات الأسلحة النارية.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تدعو مواطنيها لمغادرة موسكو

ومن بين آخر أخبار روسيا وأكرانيا أيضا، جاء طلب أوكرانيا أيضا من رعاياها، بضرورة مغادرة روسيا فورا، بعدما وردت أنباء عن تحريك موسكو قوات روسية إلى حدود الجمهوريتين المنفصلتين المشتركة مع أوكرانيا كقوات لحفظ السلام، بحسب الجانب الروسي.

وفي المقابل، اتخذت روسيا إجراءات لإجلاء أفراد بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا، وبدأت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء الموظفين من جميع مقار بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، بحسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

جاء ذلك في ظل تصاعد التحركات والتهديدات المتبادلة بين ورسيا من جانب والولايات المتحدة والغرب من جانب آخر بسبب الأزمة الأوكرانية، وأعلنت معظم الدول الغربية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وتوعدت موسكو بالرد على هذه العقوبات بصرامة.