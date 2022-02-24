إصابة شخص في مشاجرة بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية نزلة باقور، التابعة لمركز أبوتيج فى محافظة أسيوط، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقي العلاج.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية نزلة باقور دائرة المركز، ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وتمت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلة العبايلة وعائلة السفيناه بعزبة العسقلاني بنزلة باقور التابعة للمركز.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز أن سبب المشاجرة ثأر قديم، ونجم عن المشاجرة إصابة شعبان عبد الحميد إسماعيل،40 سنة، وتم نقله إلى مستشفى أبو تيج النموذجي، وتمكنت أجهزة الامن من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب صدمه قطار الصعيد فى منفلوط

وفي سياق متصل، تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمصرع شخص، وذلك بعد أن صدمه قطار بمزلقان قرية بني شقير دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع أمير نبيل صالح، 20 سنة، مقيم بقرية بني شقير.

شهود عيان

وبسؤال شهود عيان، ذكروا أنه أثناء سير المتوفى بمزلقان بني شقير مركز منفلوط، صدمه القطار مما أدى إلى وفاته على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، تحت تصرف النيابة، وجارى تحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.