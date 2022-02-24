4 شرائح في تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: تبدأ من 1500 جنيه

تعكف لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مراجعة الجلسة البرلمانية، الثلاثاء الماضي، والخاصة بمناقشات التعديلات على قانون الضريبة على الدخل والمعروف إعلاميا بـ«التصرفات العقارية»، وذلك تمهيدا لعمل حوار برلماني مع النواب الرافضين لهذا القانون.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، على أن هناك حالة من اللغط شابت المناقشات حول تعديل هذا القانون، رغم كونه يستهدف المصلحة العامة.

وقال النائب ياسر عمر في تصريحات لـ«الوطن»: «قرار رئيس مجلس النواب بإعادة التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة، سيعيد المناقشات من بداياتها، لاسيما في ظل حالة الرفض من قبل كثير من النواب بمختلف الانتماءات السياسية».

وكيل خطة النواب: غير معقول التضحية بـ9 مليارات جنيه حصيلة التصرفات العقارية

واستطرد النائب ياسر عمر قائلا: «سنعمل خلال الأيام المقبلة، على عقد جلسات حوار مع النواب الرافضين لشرح أبعاد هذا القانون، تمهيدا لإعداد تقرير جديد بشأنه».

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الحرص على المصلحة العامة، وقال: «من غير المعقول أن نضحي بمبلغ 9 مليارات جنيه كحصيلة من ضريبة التصرفات العقارية، والدولة في حاجة لكل جنيه، كما أن تحديد الشرائح سيسير الأمور على كثير من الأشخاص لتقنين أوضاعهم».

وكان مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي، كان قد قرر إعادة مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بسبب اعتراضات عدد كبير من النواب، من بينهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة تحصل الضريبة العقارية وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسري ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

شرائح ضريبة التصرفات في قانون الضريبة على الدخل

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون الضريبة على الدخل، على تحصيل ضريبة التصرفات وفق 4 شرائح:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

أما ضريبة التصرفات العقارية على المواطنين ما بعد مايو 2013 فيتم تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته، ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني، مما يؤثر إيجابا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.