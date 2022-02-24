عاجل.. انهيار «الروبل» الروسي أمام الدولار

انهارت العملة الروسية «الروبل»، وتراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بغزو أوكرانيا، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية، ونزلت قوات على ساحلها الجنوبي يوم الخميس، بعد أن سمح بوتين بما وصفه بعملية عسكرية خاصة في الشرق.

الروبل يخسر 6.3% من قيمته

وكان الروبل أضعف بنسبة 8% مقابل الدولار عند 87.55، اليوم، وسجل في وقت سابق أدنى مستوى قياسي عند 89.60، وخسر 6.3 بالمئة ليتداول عند 97.51 مقابل اليورو، مسجلا 99.99 في وقت سابق.

وأوقفت مجموعة MOEX، التي تدير بورصة موسكو، التداول بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق، ولم تُترك أي أصول روسية سالمة، حيث تراجعت الأسهم والسندات مع تقييم المستثمرين لتحرك روسيا في أوكرانيا واحتمال فرض عقوبات غربية على ذلك.

وقالت شركة بي سي إس جلوبال ماركتس في مذكرة: «إن خطر فرض عقوبات أوسع وأكثر جدية يلوح في الأفق بشكل كبير - ومن غير المرجح أن يكون هناك قدر ضئيل من الذعر وعمليات بيع محتملة مدفوعة بالامتثال».

وانخفض مؤشر RTS المقوم بالدولار «.IRTS» بنسبة 26% إلى 906.96 نقطة ، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2020، وانخفض مؤشر MOEX الروسي «.IMOEX» بنسبة 22% عند 2419.0 نقطة.

وارتفعت عائدات سندات الروبل الروسية المعيارية لأجل 10 سنوات، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار، إلى 10.93%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2016.

عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي

وفرضت الدول الغربية واليابان عقوبات على البنوك والأفراد الروس ردا على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، لكنها وعدت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال غزو روسيا.

وقال أكبر بنك مقرض في روسيا «SBER.MM» إنه مستعد لأي تطورات وعمل من خلال سيناريوهات لضمان حماية أموال العملاء وأصولهم ومصالحهم، بينما قال البنك المركزي الروسي، إنه سيبدأ التدخل في سوق العملات وسيقدم سيولة إضافية للقطاع المصرفي.