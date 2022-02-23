أمريكا تفرض عقوبات على الشركة المشغلة لمشروع الغاز الروسي إلى ألمانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات تستهدف شركة «Nord Streeam 2 AG» المشغلة لمشروع السيل الشمالي 2، الخاص بخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.

بايدن: مزيد من العقوبات ردا على تصعيد روسيا

وقال بايدن، في بيان أصدره مساء الأربعاء، ونشره البيت الأبيض: «منذ بدء روسيا نشر قواتها على الحدود الأوكرانية، عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا للرد بشكل قوي وموحد، كما قلت خلال لقائي بالمستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق من هذا الشهر، كانت ألمانيا رائدة في هذه الجهود، وقمنا بتنسيق جهودنا بشكل وثيق لوقف خط أنابيب السيل الشمالي 2، إذا واصلت روسيا غزوها أوكرانيا».

وتابع بايدن: «بالأمس، وبعد مزيد من المشاورات الوثيقة بين حكومتينا، أعلنت ألمانيا أنها أوقفت عملية إصدار الترخيص لخط الأنابيب، واليوم وجهت إدارتي بفرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG ومسؤوليها، هذه الخطوات جزء آخر من الشريحة الأولية لعقوباتنا ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا، كما أكدت بوضوح، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد».

بايدن: بوتين قدم للعالم حافزا للتخلي عن الغاز الروسي

وختم الرئيس الأمريكي بالقول: «من خلال أفعاله، قدم الرئيس بوتين، للعالم، حافزا ساحقا للتخلي عن الغاز الروسي والانتقال إلى أشكال الطاقة الأخرى، أود أن أشكر المستشار شولتس، على شراكته الوثيقة والتزامه الثابت بتحميل روسيا المسؤولية عن أفعالها».

وكان بايدن أعلن أمس، أن بلاده أقرت شريحة أولى من العقوبات على روسيا تستهدف دينها السيادي وبعض المؤسسات المالية والنخبة الروسية ومشروع «السيل الشمالي 2»، ردا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، عن أوكرانيا.

و«السيل الشمالي-2» هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا، من ساحل روسيا، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.