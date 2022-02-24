اعرفي نصيبك في ثروة طليقك.. مقترح بقانون الأحوال الشخصية

في إطار اهتمام الحكومة المصرية، بحفظ كل حقوق المرأة، الذي كان واضحا بشدة في الموافقة على المواد الخاصة بالإجازات الوضع والأمومة للسيدات في قانون العمل الجديد، قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إننا نعمل حاليا داخل مجلس النواب، على وضع عدة تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية؛ لضمان حقوق المرأة المصرية، وتوفير الأمان المادي لها في حالة الطلاق.

وأكدت النائبة، أن المرأة تعتبر شريكًا أساسيًا للزوج، وأن الحياة الزوجية لم تقتصر فقط على النواحي المالية، ولكنها تشمل جميع النواحي الحياتية، ورغم ذلك يجب إعطاء الأمان للزوجة في حالة الطلاق، وذلك من خلال عدة مقترحات، على النحو التالي:

مقترح تشريعات تضمن حقوق المرأة المطلقة

- ضمان حصول الزوجة في حالة الطلاق واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين، على جزء عادل ومعلوم من الثروة المالية للزوج، وذلك لأنها تعتبر شريكًا أساسيًا في زيادة الدخل المالي للأسرة طول فترة الزواج.

- مجلس النواب قدم مقترحا، أن يكون للمطلقة الحق في المنزل، وأن تكون النفقة الزوجية التي يدفعها الزوج تصاعدية، حسب سنوات الزواج التي دامت بينهما.

- في حالة تعثر الزوج في دفع النفقة المقدرة، يحق للزوج الحصول على قرض من صندوق الأسرة؛ لمساعدته على توفير جميع الالتزامات المالية المقيدة عليه وبنظام الأقساط.

وأضافت النائبة أمل سلامة، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، أن فتوى الكد والسعاية التي تحدث عنها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ليست مستحدثة أو جديدة، بل ظهرت في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي سبيل ذلك فإن البرلمان المصري، يعمل حاليا أيضا على تشريعات مواد قانونية لتوظيف فتوى الكد والسعاية، وذلك في التعديلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.