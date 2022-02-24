انفجار ضخم لمستودع أسلحة في أوكرانيا على يد روسيا

نشر موقع «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو لانفجار ضخم، قالت إنه كان لمستودع أسلحة في مدينة خاركيف، بشرقي أوكرانيا، بعد استهدافه من قبل القوات الروسية، التي اجتاحت بريا جارتها الأوكرانية، فجر اليوم.

حالة من الذعر بين الأهالي بسبب الانفجار

كما نقلت وكالة «رويترز» العالمية، عن شاهد عيان، قوله إن هذا الانفجار تسبب في حالة من الذعر بين سكان المدينة، لافتاً إلى أن الكثير من السكان قرروا مغادرة المدينة بعد هذا التفجير الذي أعقبه سماع دوي انفجارات وصافرات إنذار.

وتابع الشاهد أنه من شدة الانفجار تعرضت نوافذ وجدران شقته إلى الاهتزاز.

وتعد مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث المساحة بعد العاصمة كييف، وتقع في قلب العملية العسكرية الروسية، نظراً لقربها من الحدود مع الجارة الروسية، حيث تبعد عنها مسافة 35 كيلومتراً.

في الوقت نفسه، أكد مسئول بوزارة الخارجية الأوكرانية لموقع "أوكرانيسكا برافدا"، أن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في خاركيف وكييف تعرضت لهجمات صاروخية.

عقوبات ضد روسيا ودعم لأوكرانيا

كما أكد الأمر أيضاً، حرس الحدود الوطني، إذ أعلن أن أرتالاً من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق خاركيف وتشيرنيهيف ولوغانسك، بشرقي البلاد.

وكانت القوات الروسية شنت هجوماً فجر اليوم على أوكرانيا، بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتن المعلنين انفصالهما من طرف واحد عن أوكرانيا، وهو ما تسبب في حالة غضب دولية ضد روسيا، نتج عنه فرض عقوبات دولية عليها، كان أبرزها وقف التعامل مع البنوك التي تديرها الدولة الروسية، وكذلك وقف مشروع السيل الشمالي 2، الذي يمد الغاز إلى ألمانيا.

وفي مقابل العقوبات المفروضة على روسيا، تلقت أوكرانيا دعماً من أغلب الدول الغربية سواء مساعدات عسكرية أو مساعدات مالية كان أبرزها المساعدات العسكرية من كندا والمالية من قبل الاتحاد الأوروبي.