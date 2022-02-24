رئيس أوكرانيا يدعو الروس للتظاهر: موسكو تسير على طريق ألمانيا النازية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الاتحاد الروسي يسير على طريق ألمانيا النازية، التي هاجمت العالم في الحرب العالمية.

زيلينسكي: روسيا تسير في طريق الشر

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال تصريحات تليفزيونية: «الاتحاد الروسي يسير في طريق الشر، ونعول على السكان الروسيين، وعليهم تحديد اختيارهم وأي طريق يريدون المسير».

وتابع: «آن الآوان للنزول إلى الشوارع ورفض الحرب مع أوكرانيا، وأتوجه للمواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية، وأقول لهم وأنا أعلم أن هذا الحديث لن ينقل على كلمات التلفزيون، لأنه سيتم إعاقة ذلك، لكن التاريخ لا يمكن إعاقته».