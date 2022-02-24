أسعار الغاز ترتفع في أوروبا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

حقق سعر الغاز الأوروبي مكاسب ضخمة في التعاملات المبكرة في صباح اليوم الخميس 24 فبراير، بعد أن أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت غزوًا واسع النطاق على البلاد.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس بنسبة تصل إلى 35% في التعاملات المبكرة، حيث وصل إلى 120 يورو / ميجاوات ساعة، وفقاً لأسعار بورصة الغاز.

مخاوف أوروبية من إمدادات الغاز

وتشعر سوق الغاز الأوروبية بالقلق إزاء احتمال حدوث اضطراب في شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا وسط انخفاض مخزونات الغاز اللازم لدول الاتحاد.

وعبر نحو 41.6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا في عام 2021، وهو ما يمثل نحو 10% من الطلب الأوروبي، ولا يزال هناك خطر من احتمال تعرض شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية الشاسعة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا خلال العمل العسكري، بحسب «رويترز».

الغاز الروسي لأوروبا يمر عبر أوكرانيا

وقالت شركة GTSOU الأوكرانية لنقل الغاز المملوكة للدولة، أمس الأول، إنها تدير جميع أصولها في وضع أمني عالي المستوى لضمان تسليم الغاز الروسي إلى أوروبا.

بموجب ترتيبات العبور التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2019، ووافقت شركة غازبروم الروسية على نقل 65 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2020 و 40 مليار متر مكعب / سنويًا في الفترة 2021-24، وهو انخفاض كبير عن ذروة النقل الأخيرة البالغة 94 مليار متر مكعب في عام 2017.

وتخضع الاتفاقية لشروط الشحن أو الدفع، مما يعني أنه يجب على شركة غازبروم أن تدفع لأوكرانيا مقابل 110 ملايين متر مكعب في اليوم من العبور سواء كانت تشحن الحجم الكامل أم لا.