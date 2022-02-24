المشدد من 5 إلى 15 سنة لـ8 متهمين بالقتل واستعراض القوة ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 15 عاما لـ4 متهمين وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، والغرامة ألفي جنيه لكل منهم، ومصادرة المضبوطات من أسلحة وذخائر، وذلك بعد اتهامهم بالقتل والشروع في القتل واستعراض القوة.

وأصدرت الحكم الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

أمر إحالة المتهمين

وأحال المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها، المتهمين وهم «وائل س.»، هارب، و«توفيق س.»، 41 سنة، تاجر، و«أحمد س.»، 31 سنة، ميكانيكي، و«طارق ف.»، هارب، و«السيد ا.»، 47 سنة، جزار، و«محمد ع.»، 40 سنة، جزار، و«إيهاب ج.»، 31 سنة، عامل، و«محمد ص.»، 36 سنة، مزارع.

التهم الموجهة للمتهمين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، ارتكاب تهمة القتل مع سبق الإصرار، بإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه «أحمد م. س.»، مما أدى إلى مصرعه، كما شرعوا في قتل ثلاثة آخرين مستخدمين أسلحة نارية وتربصوا لهم بمكان الواقعة.

كما تضمن أمر الإحالة تهم حيازة سلاح بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية، وإتلاف سيارة عمدا في مكان الواقعة، وإطلاق الرصاص داخل المدن بقصد ترويع الآمنين وتكدير السلم العام.

فيما تضمن أمر الإحالة بالنسبة للمتهمين الـ4 الآخرين، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والشروع في القتل وتبادل إطلاق النار وإحراز سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش بدون ترخيص، وإطلاق أعيرة في الشوارع.