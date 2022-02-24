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عاجل.. «الضرائب»: ضريبة التصرفات العقارية 2.5% بدون حد أقصى كما هي

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محمود الجمل
01:06 م | الخميس 24 فبراير 2022
ضريبة التصرفات العقارية

ضريبة التصرفات العقارية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنّ الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى كما هي بنسبة 2.5٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالي للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

الوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب، معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

التصرف العقاري بالهبة للأصول معفي من الضريبة

وأضاف البيان، أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفي من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

مجلس النواب يدرس مشروع القانون الجديد

ووفقاً للبيان، مازال مجلس النواب يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل 19 مايو 2013، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ2.5٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هي، بنسبة 2.5٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، إلى أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد.

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بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.