حبس أخصائية علاج طبيعي 3 أشهر بتهمة إصابة فنانة تشكيلية بحروق

قضت محكمة جنح المقطم بحبس أخصائية علاج طبيعي مسؤولة عن مركز تجميل 3 أشهر وتغريمها 200 جنيه، وأمرت المحكمة بغلق مركز طبي للتجميل بالمقطم في القضية رقم 17667 لسنة 2021 جنح المقطم بتهمة الأهمال الطبي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص في الدعوى المقامة من الفنانة التشكيلية مروة قاسم، كما قررت المحكمة إحالة الطبيب صاحب المركز إلى المحاكمة الجنائية لاستخدامه أجهزة ليزر دون ترخيص.

الطب الشرعي

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم عرض الشاكية على مصلحة الطب الشرعي، والتي أودعت تقريرها وانتهت فيه إلى وجود خطأ طبي جسيم، حيث أن أخصائية العلاج الطبيعي، وهي من تدير المركز ليست طبيبة، وغير مرخص لها القيام بهذا العمل الذي يدخل في اختصاص الأطباء فقط، مما أحدث حروقا بالغة في جسد المجني عليها الفنانة التشكيلية مروة قاسم.

أجهزة الليزر

وأسفرت التحقيقات عن عدم وجود تراخيص لدى ذلك المركز باستخدام مثل هذا النوع من أجهزة الليزر، وتم عرض نتيجة التحقيقات ورأي النيابة العامة بالمقطم وجنوب القاهرة على نيابة استئناف القاهرة، والتي قررت إحالة أخصائية العلاج الطبيعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إحداث إصابة بالمجني عليها، وأيضا مزوالة مهنة الطب دون ترخيص، بذلك ودون أن تكون من الأطباء المرخص لهم بممارسة مهنة الطب.

كما أمرت النيابة بإحالة الطبيب «المرخص باسمه مركز العلاج الطبيعي» إلى المحاكمة الجنائية بتهمة استخدام جهاز الليزر «ساخن» دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وأهاب مركز دعم دولة القانون برئاسة طارق العوضي المحامي بالنقض كل المتعاملين والمتعاملات مع مثل تلك المراكز، والتي انتشرت في معظم أنحاء البلاد التأكد من أن من يتعاملون معهم داخل تلك المراكز مؤهلون علميا وفنيا لممارسة تلك المهنة، خاصا وأنهم يتعاملون على أجساد المواطنين، وأيضا أن يتأكدوا من وجود التراخيص اللازمة لتلك المراكز، وبالأجهزة المختصة بوزارة الصحة مدوامة التفتيش على تلك المراكز، والتأكد من مطابقة النشاط داخلها للنشاط الصادر به الترخيص، وأيضا التأكد من وجود تراخيص لأجهزة المستخدمة داخل تلك المراكز حرصا على صحة المواطنين وعدم الإيقاع بهم في مثل تلك الممارسات الخاطئة.